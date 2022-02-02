Kardan okula gidemeyen öğrencilere evde karne sürprizi

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de kar yağışı ile birlikte okulların erken tatil edilip, yollar kapanınca yüksek kesimdeki köylerde taşımalı eğitim gören öğrenciler, karnelerini alamadı. Kale Koçkaya İlkokulu idarecileri, yolların açılmasıyla öğrencilerin karnelerini evlerine götürdü.

Doğu Karadeniz'de son 1 ayda aralıklara etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane'de özellikle yüksek kesimli ilçelerde birçok köy yolu ulaşıma kapandı, ilk ve orta dereceli okullar da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sömestir tatiline erken girdi. Yüksek kesimlerde kar nedeniyle yolları kapanan köylerdeki bazı öğrenciler, karne heyecanı yaşayamadı. Kentte 16 köyden taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin eğitim gördüğü Kale Koçkaya İlkokulu'nun müdürü Habip Tanış ile müdür yardımcısı Canan Ağaç Taş, yolların açılması üzerine karneleri alıp yola çıktı. Tanış ve Taş, öğrencilerin evlerine gidip, onlara karnelerini vererek sevinçlerine ortak oldu.

Aşkın ailesinin yakını ilkokul öğrencisi Melike Aşkın ise karne töreni yapılmadığı için çok üzgün olduğunu belirterek, "Karnemi aldım, çok mutluyum. Öğretmenlerime teşekkür ederim" diye konuştu.