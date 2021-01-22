Kardan Nasrettin Hoca heykeline yoğun ilgi

Muş'ta kar yağışının ardından esnafın iş yerlerinin önünde yaptığı kardan Nusrettin Hocanın heykeline vatandaşların ilgisini çekti.

Kaldırımlarda renkli görüntüler oluşturan kardan Nusrettin hoca ve talebesinin gören vatandaşlar, fotoğrafladı.

Merkez Yeşilyurt mahallesinde esnaflık yapan Eyüp Taş, AA Muhabirine, bir hafta süre ile etkili olan kar yağışı iş yerinin önünde biriken kardan Nasrettin Hoca ve talebesinin heykelini yaptığını belirterek, vatandaşın ilgilisi çekmek istediğini belirtti.

Nasrettin Hoca tarihinde ve kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirten Taşı şunları söyledi:

Nasrettin Hoca tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası olduğu için kardan heykelini yaparak, yansıtmaya çalıştım. Herkse kardan değişik figürler yapıyor. Ancak gelenek haline geldiği için pek fazla ilgi çekmiyor. Nasrettin Hocanın kardan heykelini gör ve duyan gelip burada hatıra fotoğrafları çekiyorlar, diye konuştu.

Öte yandan İstasyon caddesi üzerinde bulunan bazı işyeri sahiplerinin yaptığı kardan adam, renkli görüntüler oluşturdu. Yapılan kardan adamı gören vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.Esnaf ise kardan adam yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım