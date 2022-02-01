KARDAN NASREDDİN HOCA HEYKELİ

AKŞEHİR, KONYA (DHA) - KONYA'nın Akşehir ilçesinde yoğun kar yağışının ardından KOMEK eğitmenleri tarafından ünlü-gül düşünür Nasreddin Hoca'nın heykeli yapıldı.

Akşehir'de yoğun kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı Konya Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Müdürü Hüseyin Zeybek ve eğitmenler, kurs binası önünde biriken karlardan, kardan adam yerine mezarı ilçede mezarı bulunan Nasreddin Hoca'nın heykelini yaptı. Heykel çevredekilerin de dikkatini çekti. Hüseyin Zeybek, "Kardan Nasreddin Hoca yaparak Akşehir'imizin simgesi olan Nasreddin Hoca'mızı bu bol yağışın olduğu bereketli günlerde ölümsüzleştirelim istedik. Nasrettin Hoca tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası olduğu için kardan heykelini yaparak, yansıtmaya çalıştık. Herkse kardan değişik figürler yapıyor. Ancak gelenek haline geldiği için pek fazla ilgi çekmiyor. Bizde Nasrettin Hocanın kardan heykelini yapalım istedik, baya ilgi gördü. "dedi.