Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

AĞRI - Ağrı'da 80 yaşındaki Zübeyit Kaya, rahatsızlanınca kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kaldı. Hasta, ekiplerin 6 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'da kar yağışı ve fırtına sebebiyle yolu kapanan Diyadin ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Oğuloba köyünde, 80 yaşındaki Zübeyit Kaya rahatsızlandı. Durumun 112 ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirilmesiyle köye gitmek üzere yola çıkan sağlık ekipleri, kar engelini aşamayınca paletli ambulans kullandı. Sağlık ekipleri, 3 saat süren bir yolculuğun ardından hasta vatandaşa ulaşabildi.

Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulansa alınan hasta yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Diyadin Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET GENÇ