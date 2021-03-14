Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

14.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:45

Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı Ağrı'da 80 yaşındaki Zübeyit Kaya, rahatsızlanınca kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kaldı.

Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

AĞRI - Ağrı'da 80 yaşındaki Zübeyit Kaya, rahatsızlanınca kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kaldı. Hasta, ekiplerin 6 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'da kar yağışı ve fırtına sebebiyle yolu kapanan Diyadin ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Oğuloba köyünde, 80 yaşındaki Zübeyit Kaya rahatsızlandı. Durumun 112 ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirilmesiyle köye gitmek üzere yola çıkan sağlık ekipleri, kar engelini aşamayınca paletli ambulans kullandı. Sağlık ekipleri, 3 saat süren bir yolculuğun ardından hasta vatandaşa ulaşabildi.

Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulansa alınan hasta yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Diyadin Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET GENÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ayşe Keşir Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köyde mahsur kalan hasta vatandaş, sağlıkçıların 6 saatlik çabasıyla hastaneye ulaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 12:53:07. #1.14#
title