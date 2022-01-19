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KARDAN KOLTUK YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de kar yağışını eğlenceye çeviren bir mağaza çalışanları, kardan koltuk yaparak üzerine oturup çay içti.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de kar yağışını eğlenceye çeviren bir mağaza çalışanları, kardan koltuk yaparak üzerine oturup çay içti.

Düzce'de kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde bir mobilya mağazası çalışanları, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Mağaza çalışanları kaldırıma iki kişilik kardan koltuk yaptı. Mağaza çalışanları koltuğa oturup çay içti. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, kardan koltuğa oturup çay içenlere ilgiyle baktı.

KARDAN KOLTUK YAPTILAR

KARDAN KOLTUK YAPTILAR

KARDAN KOLTUK YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Düzce, kar, Güncel, Haber

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