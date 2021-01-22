Kardan koltuk yapıp, üzerinde kitap okudular

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup genç, kardan yaptıkları koltuklarda kitap okuyup, çay içtiler.

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup genç, kardan yaptıkları koltuklarda kitap okuyup, çay içtiler.

İlçede bir grup genç, Erciş Gençlik Kitap Kahve önünde, kitap okumaya dikkati çekmek için biriken karlardan koltuk ve sehpa yaptı. Minderleriyle kardan koltuğa oturup, kitap okuyan gençler, sehpaya koydukları çayları da içerek ısınmaya çalıştı.

Erciş Gençlik Kitap Kahve Koordinatörü Cafer Şahan, yaptığı açıklamada, burada ders çalışıp sınavlara hazırlanan gençlerin kitap okumaya dikkati çekmek için kardan koltuk ve sehpa yaptığını söyledi.

Bu etkinliği yaparken sosyal mesafeye dikkat edildiğini dile getiren Şahan, şöyle dedi:

"Maskeli kitap okuyan kardan adam yapmıştık. Gençler, bu sefer de karın yağmasını fırsata çevirerek kitap kahvemizin bahçesinde kitap okumaya dikkat çekmek için kardan koltuk yaparak, bu koltuklara minder bırakıp, kitap okudular. Kitap okumak isteyen bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz."

Öğrenci Abdullah Eşmek de kardan koltuk ve sehpa fikrinin çok beğeni topladığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca