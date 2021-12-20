Kardan kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

ERZİNCAN (AA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Tunceli- Erzincan kara yolunun, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte dün etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Tunceli-Erzincan kara yolunun ulaşıma kapatıldığı hatırlatıldı.

Karla mücadele ekiplerinin, kara yolunda yoğun çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolu, Karayollarına ait araçların rehberliğinde otobüs, özel araç, zincirli kamyon ve tırlar için trafiğe açılmıştır. Yolda tipi devam etmekte olup sürücülerimizin, yanlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ovacık-Hozat kara yolunun ise çığ tehlikesi sebebiyle halen trafiğe kapalı tutulduğu kaydedildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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