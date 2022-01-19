Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - TARSUS-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Nurdağı mevkisinde araçlarıyla kalan öğretmen çift, 19 saattir aynı yolda olduklarını söyledi. Araç kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.

Gaziantep'te dün başlayan ve şiddeti artan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı. Nurdağı mevkisinde kar kalınlığı, yarım metreyi geçerken, kapanan yolda araç kuyruğu, havadan dronla görüntülendi.

Öte yandan bölgede mahsur kalanlara ulaşabilen polis ekipleri, hazırlanan sandviçleri dağıtırken, iş makineleriyle de kapalı yolların açılması için yoğun mesai yürütülüyor.