Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi - Haberler
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Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - TARSUS-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu, dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Nurdağı mevkisinde araçlarıyla kalan öğretmen çift, 19 saattir aynı yolda olduklarını söyledi. Araç kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.

Gaziantep'te dün başlayan ve şiddeti artan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı. Nurdağı mevkisinde kar kalınlığı, yarım metreyi geçerken, kapanan yolda araç kuyruğu, havadan dronla görüntülendi.

Ağrı'da öğretmenlik yapan Sevda- Ünal Bozkurt çifti de memleketleri Antalya'ya gitmek üzere dün yola çıktıklarını ve TAG otoyolunda 19 saattir beklediklerini söyledi.

Öte yandan bölgede mahsur kalanlara ulaşabilen polis ekipleri, hazırlanan sandviçleri dağıtırken, iş makineleriyle de kapalı yolların açılması için yoğun mesai yürütülüyor.


Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Tragger, Tarsus, kar, Güncel, Haber

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