Kardan kapanan Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolları ulaşıma açıldı
31.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:13
Etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle gece kapanan Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yolları ulaşıma açıldı.
Etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle gece kapanan Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yolları ulaşıma açıldı.
Yoğun kar yağışının gece etkisini artırması dolayısıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yollarının ulaşıma açılması için yoğun mesai harcadı.
Yolların açılmasının ardından jandarma ve trafik ekipleri, gece boyunca bekleyen araçların geçişine izin verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen