Kardan kapanan Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolları ulaşıma açıldı
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Kardan kapanan Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolları ulaşıma açıldı

31.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:13
Kardan kapanan Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolları ulaşıma açıldı

Etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle gece kapanan Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yolları ulaşıma açıldı.

Etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle gece kapanan Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yolları ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışının gece etkisini artırması dolayısıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yollarının ulaşıma açılması için yoğun mesai harcadı.

Yolların açılmasının ardından jandarma ve trafik ekipleri, gece boyunca bekleyen araçların geçişine izin verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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