Kardan kapanan mahalle yolu iş makinesiyle açılarak hastaya ulaşıldı - Haberler
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Kardan kapanan mahalle yolu iş makinesiyle açılarak hastaya ulaşıldı

AA, Tunahan Akgün - Güncel
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Kardan kapanan mahalle yolu iş makinesiyle açılarak hastaya ulaşıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kar yağışı sonucu yolu kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin yardımıyla ambulansa götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kar yağışı sonucu yolu kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin yardımıyla ambulansa götürüldü.

Onikişubat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışının ardından 120 araç ve 300 personelle yol açma çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Küçüksır Mahallesi'nde yol açma ve kar temizleme çalışması yapan ekipler, ambulansın ulaşamadığı adrese kepçeyle gitti.

Ekipler, mahalledeki hastayı iş makinesi yardımıyla alıp ambulansa götürdü.

Mahalle Muhtarı Fatih Bacak, acil durumda kendilerini yalnız bırakmayan belediye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teşekkür etti.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş, Tragger, 112, kar, Güncel, Haber

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