Kardan kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı
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Kardan kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı

15.01.2021 14:38 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:43

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışından kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışından kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, dün kar yağışından dolayı kapanan Pervari-Geçittepe yolunun ulaşıma açıldığını, yolda mahsur kalan bir aracın kurtarıldığını belirtti.

Pervari, Şirvan ve Eruh kırsalında ani kar yağışına karşı ekiplerin hazırlıklı olduğunu dile getire Canpolat, vatandaşların mağdur olmaması için gelen tüm ihbarların anında değerlendirildiğini söyledi.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de belli aralıklarla yağan kardan dolayı Şirvan- Cevizlik ve Eruh-Şırnak yolunun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kardan kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı
Kardan kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı
Kardan kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı
Kardan kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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