Kardan Kapanan 46 Köy Yolundan 40'ı Ulaşıma Açıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 46 köy yolundan 40'ı yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan 6 köy yolunun da ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Ergani ilçesine bağlı 102 köy yolundan 46'sı ulaşıma kapanmıştı. Köy yollarının ulaşıma kapanmasının ardından İlçe Kaymakamı Hüseyin Sayın'ın talimatları ile bölgede çalışma başlatıldı. Kaymakam Sayın'ın talimatı üzerine yapılan çalışmalarla yolu ulaşıma kapalı 46 köyden 40'ının ulaşıma açıldığı belirtildi. Kardan dolayı yolu ulaşıma kapalı olan 6 köyde ise çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA