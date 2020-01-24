Kardan kapalı yol açıldı, köydeki çocuk hastaneye götürüldü
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Kardan kapalı yol açıldı, köydeki çocuk hastaneye götürüldü

Kardan kapalı yol açıldı, köydeki çocuk hastaneye götürüldüSİİRT'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Düğüncüler köyünde ayağına sıcak su dökülen Kenan Erbek (2), karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

24.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:15
Kardan kapalı yol açıldı, köydeki çocuk hastaneye götürüldü

Kardan kapalı yol açıldı, köydeki çocuk hastaneye götürüldü

SİİRT'in ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Düğüncüler köyünde ayağına sıcak su dökülen Kenan Erbek (2), karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Düğüncüler köyünde ikamet eden Kenan Erbek, evde oyun oynarken ayağına kaynar su döküldü. Ayağından yaralanan Erbek'in yakınları, sağlık ekiplerine verdi. Ancak köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım talep etti. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu sağlık ekipleri, Düğüncüler köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Erbek, yaklaşık 2 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Kenan Erbek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kardan kapalı yol açıldı, köydeki çocuk hastaneye götürüldü
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