Kardan insan kafası silüeti oluştu
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Kardan insan kafası silüeti oluştu

Erzincan'da Keşiş Dağlarına yağan karla birlikte insan kafasını andıran silüet oluştu.

02.02.2020 07:07 | Son Güncelleme: 02.02.2020 07:12
Kardan insan kafası silüeti oluştu

'da Keşiş Dağlarına yağan karla birlikte insan kafasını andıran silüet oluştu.


Erzincan'ın kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarına yağan karla birlikte insan kafasını andıran silüet oluştu. Dağın orta kısmında oluşan sülietin çekilen fotoğrafına bakan vatandaşlar, "Oluşan kardan süliette sanki tam ortada yan yatmış insan kafası var. Uzaktan aynı insan kafası gibi" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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