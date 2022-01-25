'Kardan gelin' ilgi görüyor - Haberler
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'Kardan gelin' ilgi görüyor

'Kardan gelin' ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bir vatandaşın, eğlence amacıyla yaptığı 'kardan gelin' büyük ilgi gördü.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bir vatandaşın, eğlence amacıyla yaptığı 'kardan gelin' büyük ilgi gördü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında oluşan kar kütleleri eğlenceye dönüştü. Birçok çocuk-genç kartopu keyfini yaşarken, ilçede bir vatandaşın kar yağışı sonrası klasikleşen 'kardan adam' yerine 'kardan gelin' yapması dikkatleri topladı.

Geline benzetilen kar kütlesini gören vatandaşlar cep telefonlarını alarak özçekim yapmayı ihmal etmedi. - SAMSUN

'Kardan gelin' ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çarşamba, Samsun, kar, Yerel, Haber

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