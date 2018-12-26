Kardan Gebe Kadın Yaptılar

Tokat'ta hastane bahçesinde ebeler tarafından yapılan kardan gebe kadın dikkat çekiyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışını eğlenceli hale getirenler de oldu. Kar yağışının yoğun olduğu günlerde görmeye alışkın olduğumuz kardan adam, gelin ve damada bir yenisi daha eklendi. Tokat Devlet Hastanesi Kadın ve Doğum Çocuk Servisi acil servisinde çalışan ebeler kardan gebe kadın yaptı. Başına taç, koluna serum takılan kardan gebe kadın hastane bahçesindeki bir bank üzerine yerleştirildi. Kardan gebe kadının yanına oturarak fotoğraf çekinenlerin yanı sıra cep telefonuyla fotoğraf çekenler sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu. Hastane acil servisi ebelerinden Yeliz Yıldızhan, kadın doğum acilin önüne kardan gebe kadın yaptıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptık, çok dikkat çekti. Çok da güzel oldu" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA