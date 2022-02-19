Kardan dolayı kapanan yolda genişletme çalışması başlatıldı
AA, Sabri Yıldırım - Güncel
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Ekiplerin karla kaplı yolları genişletme çalışması İş makinelerinin çalışması İş makinesi operatörü Mithat Yakışan'ın konuşması MUŞ - Kar kalınlığının 10 metreyi aştığı, 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda, yol genişletme çalışması başlatıldı.
Ekiplerin karla kaplı yolları genişletme çalışması
İş makinelerinin çalışması
İş makinesi operatörü Mithat Yakışan'ın konuşması
MUŞ - Kar kalınlığının 10 metreyi aştığı, 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda, yol genişletme çalışması başlatıldı.