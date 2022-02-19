Kardan dolayı kapanan yolda genişletme çalışması başlatıldı - Haberler
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Kardan dolayı kapanan yolda genişletme çalışması başlatıldı

AA, Sabri Yıldırım - Güncel
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Ekiplerin karla kaplı yolları genişletme çalışması İş makinelerinin çalışması İş makinesi operatörü Mithat Yakışan'ın konuşması MUŞ - Kar kalınlığının 10 metreyi aştığı, 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda, yol genişletme çalışması başlatıldı.

Ekiplerin karla kaplı yolları genişletme çalışması

İş makinelerinin çalışması

İş makinesi operatörü Mithat Yakışan'ın konuşması

MUŞ - Kar kalınlığının 10 metreyi aştığı, 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda, yol genişletme çalışması başlatıldı.

Kardan dolayı kapanan yolda genişletme çalışması başlatıldı

Kardan dolayı kapanan yolda genişletme çalışması başlatıldı

Kardan dolayı kapanan yolda genişletme çalışması başlatıldı

Kardan dolayı kapanan yolda genişletme çalışması başlatıldı

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

kar, Güncel, Haberler

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