Kardan dolayı Antalya-Konya yolunda kalanlara jandarma yardım etti
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Antalya-Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişiyor.
ANTALYA (AA) - Antalya- Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişiyor.
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede yolda kalan vatandaşlara Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yardım edildi.
Kar küreme ve tuzlama çalışması yapılan bölgede, arazi tipi araçlarla devriye gezen jandarma ekipleri, yolda kalan otomobillerin lastiklerine zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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