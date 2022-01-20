KARDAN ÇÖKEN TENTENİN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

GAZİANTEP'te, kuyumcu dükkanının tentesi, üzerindeki kar kütlesinin ağırlığıyla çöktü. Dükkan önünden geçen kişi ise tente altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kentte salı günü öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu süren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücülerin araçlarıyla kaza yapması ve yolların kapanmasıyla binlerce kişinin farklı noktalarda saatlerce mahsur kaldığı kentte, birçok yapının da çatı ve tentesi çöktü. Gaziler Caddesi'nde ise dün kuyumcu dükkanının tentesi, üzerinde biriken karın ağırlığıyla çöktü. Bu sırada yoldan geçen kişi, tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.