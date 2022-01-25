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Kardan cemaat görenleri şaşırttı

Kardan cemaat görenleri şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi.

Adapazarı Kayrancık Mahallesi'nde kar yağışı sonrasında bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu. Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı. Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı. - SAKARYA

Kardan cemaat görenleri şaşırttı

Kardan cemaat görenleri şaşırttı

Kardan cemaat görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sakarya, kar, Yerel, Haber

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