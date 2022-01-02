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Kardan Aşık Veysel heykeli ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kardan yapılan heykeli ilgi gördü, kardan heykelle fotoğraf çektirmek isteyenler önünde sıraya girdi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kardan yapılan heykeli ilgi gördü, kardan heykelle fotoğraf çektirmek isteyenler önünde sıraya girdi.

Sivas'ta bulunan ve Türkiye'nin en genç kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Yıldız Dağı Kayak merkezinde gece etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin yaptığı kardan tarihi eğri köprü önündeki Aşık Veysel heykeli dikkat çekti. Adeta karı sanata dönüştürerek yapılan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun heykeli görenlerin beğenisini kazandı. Etkinlik alanında bulunan onlarca vatandaş heykelle fotoğraflar çektirdi. Kardan yapılan Aşık Veysel heykeli alanda adeta bir yıldız gibi parladı.

"En dikkat çeken şey bu"

Semih İzgin isimli vatandaş yaptığı açıklamada, "Aşık Veysel Sivas'ın gururudur sesiyle güzel huylarıyla. Maketle fotoğraf çektirdik. Çok severim kendisini. En dikkat çeken şey bu" dedi.

Rıdvan Çiçek ise, "Festival güzel gidiyor. Aşık Veysel müzikte bir öncü. Onun Sivaslı olmasından dolayı gurur duyuyorum. Yapan arkadaşların eline sağlık, alkışlıyorum yani" diye konuştu.

Kardan Aşık Veysel heykeli ilgi gördü

Kardan Aşık Veysel heykeli ilgi gördü

Kardan Aşık Veysel heykeli ilgi gördü

Kardan Aşık Veysel heykeli ilgi gördü

Kardan Aşık Veysel heykeli ilgi gördü

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