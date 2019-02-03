Kardan Adamlı Kitap Okuma Etkinliği

Van'ın Erciş ilçesindeki bir grup genç, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için kardan adam yapıp, önünde kitap okudular.

Vanyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda hizmet veren Gençlik Kitap Kafe'de bir araya gelen gençler, kardan adam yapıp kitap okuma etkinliği düzenlendi. Kitap okuyanlara ücretsiz çay ve kahve ikramı yapılan ve haftanın 7 günü açık olan kafeden bir yıl içinde 30 bin kişinin istifade ettiği belirtildi. Erciş Gençlik İlçe Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Erciş Gençlik Merkezi gönüllüleri gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bugün kafe önünde kardan adam yapıp, soğuk havada kitap okuyarak insanların dikkatini kitap okumaya çekmeye çalıştık. Yapılan etkinlik bir hayli ilgi çekti. Bu nedenle gençlerimizi yürekten kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA