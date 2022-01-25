Kardan adamın kafasını kırıp, şapkasını aldılar - Haberler
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Kardan adamın kafasını kırıp, şapkasını aldılar

Kardan adamın kafasını kırıp, şapkasını aldılar
Demirören Haber Ajansı / Halit Yılmaz - Haberler | Güncel

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 2 kişinin kardan adamın kafasını kırıp, şapkasını alması güvenlik kamerasına yansıdı.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 2 kişinin kardan adamın kafasını kırıp, şapkasını alması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde 2 kişiden biri, iş yerinin önündeki kardan adamın başına yumruk attı. Diğeri ise yere düşen kardan adamın başını tekrar yerine koymaya çalışsa da başarılı olamayınca şapkasını alıp, kendi kafasına takarak arkadaşıyla birlikte bölgeden ayrıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.


Kardan adamın kafasını kırıp, şapkasını aldılar

Kardan adamın kafasını kırıp, şapkasını aldılar

Demirören Haber Ajansı / Halit Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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