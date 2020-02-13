Kardan adamı motosiklete bindirdiler
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Kardan adamı motosiklete bindirdiler

Motosiklete bindirilen kardan adamdan görüntüler Kardan adamı yapan Ömer Caymaz'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün akşamdan itibaren yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

13.02.2020 20:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:27
Kardan adamı motosiklete bindirdiler

Motosiklete bindirilen kardan adamdan görüntüler

Kardan adamı yapan Ömer Caymaz'ın konuşması - 'da dün akşamdan itibaren yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Suruç ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren vatandaşlar, yaptıkları kardan adamı motosiklete bindirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kardan adamı motosiklete bindirdiler
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