: Kardan adamı motosiklete bindirdiler

13.02.2020 20:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:27

Motosiklete bindirilen kardan adamdan görüntüler

Kardan adamı yapan Ömer Caymaz'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dün akşamdan itibaren yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Suruç ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren vatandaşlar, yaptıkları kardan adamı motosiklete bindirdi.

Kaynak: AA

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