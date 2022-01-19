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Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler

Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elazığ'da bir grup vatandaş, yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir grup vatandaş, yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük beğeni alırken, izleyenler gülmekten kendilerini alamadı.

Elazığ'da dün öğlen itibariyle aralıksız devam eden kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Yağan karla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi buldu. Beyaz örtüyü gören Elazığlı bir grup vatandaş, yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Harput yöresine özgü türkü eşliğinde çekilen halay görüntüsü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni alırken, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. - ELAZIĞ

Kardan adamı giydirip birlikte halay çektiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Elazığ, kar, Yerel, Haber

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