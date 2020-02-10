Kardan adamı böyle gezdirdiler
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde köylüler, tarım aracının kasasında yaptıkları kardan adamı Türk bayrağıyla sarıp köyde gezdirdi.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde köylüler, tarım aracının kasasında yaptıkları kardan adamı Türk bayrağıyla sarıp köyde gezdirdi.
Alaplı'ya bağlı Aydınyayla köyünde oturan Yusuf Tekin, İbrahim Yaman, Kazım Tekin ve Muharrem Usta pat- pat diye tabir edilen tarım aracının kasasına kardan adam yaptı. Kardan adama Türk bayrağı asan 4 kişi, köyde tur attı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen o anlar sosyal medyada yayıldı.