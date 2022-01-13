VAN (İHA) - Van sınırında çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Buna göre kar üzerinde tek sıra halinde yürüyen yüzlerce kişinin, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı öne sürüldü. Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, görüntülerin Türkiye'de çekilmediğinin altı çizildi.

"İRAN'DA ÇEKİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Araştırmalarda bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde çekilmediği tespit edilmiş olup; görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir. Güvenlik birimlerimizce ocak ayı içerisinde illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan toplam bin 137 düzensiz göçmen engellenmiştir" denildi.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca ocak ayı içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 44 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, gerek sınır hattında gerekse ilimiz genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz tam bir eşgüdüm ve kararlılıkla devam etmektedir."

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Doğruluk Kontrolü "Karda yürüyen mülteci görüntülerinin Van sınırında çekildiği iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde karda yürüyen yüzlerce kişinin Van sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı iddia edildi. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin il sınırında değil, İran topraklarında çekildiği yönünde değerlendirildiği belirtildi."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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