Karda yürürken sırt çantası ile dengenizi koruyun

10.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:42

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Kuyucu, "(Karda yürürken) Bir çanta ya da alışveriş torbası taşınacaksa sırt çantası kullanarak ellerin boş olması sağlanmalı. Eğer elde taşınacak eşyanız varsa dengenizi korumak için ağırlığı iki ele eşit dağıtmalısınız." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, kar aktivitelerinin yapıldığı kış tatili döneminin devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Kuyucu, kar yağışı sırasında oluşan buzlu zeminlerde olası düşme şiddetini azaltmak için yapılması gerekenlere dikkati çekti.

Kaygan zeminlerde tabanı kaymayan bir ayakkabı veya bot kullanılmasının önemine işaret eden Kuyucu, "Kar yağarken veya şiddetli yağmur anında en temel olarak vücut, kuru havaya göre yürüme sırasında daha fazla enerji harcıyor. Bunun yanı sıra ellerin boş ve cepte olmaması da olası bir düşme anında düşme şiddetini azaltabilmek için tutunmamızı sağlıyor. Bir çanta ya da alışveriş torbası taşınacaksa sırt çantası kullanarak ellerin boş olması sağlanmalı. Eğer elde taşınacak eşyanız varsa dengenizi korumak için ağırlığı iki ele eşit dağıtmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Olası burkulma anında ilk yapılması gerekenin burkulan eklemin kalp seviyesinin üstünde olacak şekilde dinlendirmesi olduğunu aktaran Kuyucu, "Daha sonra mutlaka buz veya herhangi bir soğuk malzeme uygulanmalı." ifadesini kullandı.

Kuyucu, buzun cilde direkt temas etmemesi, bir beze ve poşete sararak buzun kullanılması ve yaklaşık 1-2 saatlik takipten sonra ağrılarda çok az bir azalma varsa mutlaka uzman bir hekime muayene olunması gerektiğini kaydetti.

Özellikle 65 yaşın üzerindeki kadınlardaki osteoporoz (kemik erimesi) ve kaslardaki zayıflığın (atrofi), düşme nedenlerinin başında geldiğini vurgulayan Kuyucu, "Osteoporoz ve atrofi, düşme anında verebileceğimiz refleksi azaltıyor. Ayrıca, vücudumuzda oluşan hasarı da gerek kırık oluşması gerek de kas ligaman tendon hasarları nedeni ile artırıyor. Bu noktada yaş ne olursa olsun düzenli spor yapan bir vücut, kendi yaş grubu için diğer etkenlerden bağımsız en avantajlı vücuttur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA