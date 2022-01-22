Karda yoldan çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karda yoldan çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Karda yoldan çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkan yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkan yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Denizli - Antalya karayolu, Çaylıhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Acıpayam ilçesi Dedebağ Mahallesi'ne seyir halindeki 20 KU 181 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışından olayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan midibüs metrelerce sürüklendikten sonra şarampole yuvarlandı. Kazaya ilk müdahaleyi, yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.

Araç içerisinde bulunan iki yaralı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yolcu minibüsünde maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Karda yoldan çıkan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Serinhisar, Denizli, Kaza, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title