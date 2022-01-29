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Karda yiyecek bulamayan tilki, ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karda yiyecek bulamayan tilki, ilçe merkezine indi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, ilçe merkezine indi.

KOCAALİ, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, ilçe merkezine indi.

Etkili olan kar yağışından yaban hayatı da etkilendi. Kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Kocaali ilçe merkezine inerek yiyecek aradı. Tilkinin yiyecek arayışı ise bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Kendinin çekildiğini fark eden tilki, bölgeden uzaklaştı. - SAKARYA

Karda yiyecek bulamayan tilki, ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kocaali, Sakarya, kar, Yerel, Haber

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