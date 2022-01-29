Karda yiyecek bulamayan tilki, ilçe merkezine indi

KOCAALİ, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, ilçe merkezine indi.

Etkili olan kar yağışından yaban hayatı da etkilendi. Kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Kocaali ilçe merkezine inerek yiyecek aradı. Tilkinin yiyecek arayışı ise bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Kendinin çekildiğini fark eden tilki, bölgeden uzaklaştı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel