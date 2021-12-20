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Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturduOrdu sınırında karla kaplı alanda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu Tokat'ın Reşadiye ilçesiyle Ordu'nun Mesudiye ilçesi sınırında kalan yaylalar kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

ORDU (İHA) - Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu

TOKAT Tokat- Ordu sınırında karla kaplı alanda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu

Tokat'ın Reşadiye ilçesiyle Ordu'nun Mesudiye ilçesi sınırında kalan yaylalar kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Çobanlar tarafından karla kaplı alanda koyunlar yayılıma çıkarıldı. Koyunların yaklaşık 5-10 santimetre kalınlığındaki kara başını sokarak ot kökü, çam pürü yemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Yem ararken başı karla kaplanan koyunlar görenleri şaşırttı. Besici Engin Atmaca, karayaka ırkı koyunların bu şekilde beslenmesinin hayvan sağlığı açısından faydalı olduğu ifade ederek, "Koyunlar kar altında kalan otların köklerin, çam pürlerini yiyor. Çam pürü hayvanın ciğerini temizler, sağlığına çok iyi gelir. Karayaka ırkı koyunlar bu havada üşümez. Bu ırkın etin özelliği budur. Lezzetli olur" dedi.

Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu

Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu

Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu

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İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri

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