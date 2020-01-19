Karda rafting heyecanı
Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak yapanlar Rafting botlarının hazırlanması Rafting botu ile küreklerle kayak yapanlar Rafting ve yamaç paraşütünün aynı anda yapılması İbrahim Kaan Çetin ile röportaj Adem Selçuk, Olida Kal ve Filiz Eğilmez ile röportaj ERZİNCAN - Erzincan'daki...
19.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:47
Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kayak yapanlar
Rafting botlarının hazırlanması
Rafting botu ile küreklerle kayak yapanlar
Rafting ve yamaç paraşütünün aynı anda yapılması
İbrahim Kaan Çetin ile röportaj
Adem Selçuk, Olida Kal ve Filiz Eğilmez ile röportaj ERZİNCAN - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde bir grup sporcu, karda rafting yaptı.
Kaynak: AA