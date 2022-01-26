Karda rafting botu ile kayak yaptılar

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebiyle önemli turizm aktivitelerinden biri olan rafting yapılamayınca, işletmeciler 4x4 araçların arkasına bağladıkları rafting botu ile kayak yaptı.

Düzce'de bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışının ardından en önemli rafting parkurlarından birisi olan Dokuzdeğiermen köyünde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yağar kar sebebiyle rafting işletmecileri Melen Çayı'nda rafting yapamayınca, rafting botları ile karda kayak yaptı. 4x4 araçlarının arkasına bağladıkları botlarla karda kayan işletmeciler büyük keyif yaşadı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri