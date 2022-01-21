Karda, patika yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

ŞALPAZARI, TRABZON (DHA) - TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde tatil için geldikleri Gökçeköy Mahallesi'ndeki evlerine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle patika yolda mahsur kalan 4 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul'dan tatil için Şalpazarı ilçesi Gökçeköy Mahallesi'ne gelen Osman, Murat, Ali ve Tuncay Gelgül, dün patika yoldan yaya olarak evlerine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Telefonla belediye ekiplerinden yardım isteyen 4 akraba için Şalpazarı Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Araç yolunu iş makineleri ile açarak mahalleye ulaşan ekipler, 4 kişinin kaldığı bölgeye indi. Halata tutunarak araç yoluna çıkan 4 kişi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.