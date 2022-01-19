KARDA NAYLONLA KAYARKEN SU KANALINA DÜŞTÜ

Burdur'un Bucak ilçesinde naylon ile karda kaymak isteyen 2 üniversitelinden biri, hızla çarptığı demir korkulukları kırıp su kanalına düştü.

BURDUR (DHA) - Burdur'un Bucak ilçesinde naylon ile karda kaymak isteyen 2 üniversitelinden biri, hızla çarptığı demir korkulukları kırıp su kanalına düştü. Öğrencinin karda kayma ve su kanalına düşme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlginç kaza, Bucak ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne (MAKÜ) bağlı Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu kampüsünde yaşandı. İlçede etkili olan kar yağışı sonrası 2 üniversite öğrencisi, arkadaşları ile karda kaymak istedi. Naylon ile kar biriken rampadan aşağı kayan öğrencilerden biri, dengesini kaybedip, üzerinde 'Taşkın koruma tesislerine girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı demir korkuluğa çarptı. Talihsiz öğrenci, çarpmanın etkisiyle açılan bölümden su kanalına düştü. Sağlık durumu iyi olan öğrencinin karda kayma ve su kanalına düşme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.