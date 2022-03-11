Karda mahsur kalanların imdadına UMKE yetişiyor

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgede mahsur kalan hastaları kurtarmaya devam ediyor.

Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Yer yer kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise yollar kapandığı için köylerinde mahsur kaldı. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye konuşlandırıldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezinin yanı sıra Bozkurt, İnebolu, Küre, Şenpazar ile yakın noktalarda meydana gelebilecek vakalara UMKE snowtrack, UMKE paletli ambulans, SCAM ambulansla birlikte müdahale ediliyor.

Bu kapsamda yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti. Bozkurt'un İbrahim köyünde ikamet eden hasta, yolu kapalı olduğundan dolayı 112 Acil Çağrı Merkezini aradı ve yardım istedi. Bunun üzerine bölgede konuşlanan UMKE ekipleri, paletli ambulans ile İbrahim köyüne doğru hareket etti. Yolu kar sebebiyle kapalı olan hasta, UMKE ekiplerince paletli kar ambulansıyla evinden alınarak Bozkurt Devlet Hastanesi'ne sevki gerçekleştirildi.

Öte yandan AFAD Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 201 iş makinesi ve 264 personelle BEDAŞ, 56 iş makinesi 127 personelle haberleşme ağında, 92 iş makinesi ve 150 personelle Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, 115 iş makinesi ve 165 personelle Kastamonu İl Özel İdaresi, 35 iş makinesi ve 80 personelle Kastamonu Belediyesinin il genelinde karla mücadele çalışmalarında görev aldığı belirtildi. - KASTAMONU