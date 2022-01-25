KARDA MAHSUR KALANLARI POLİS KURTARDI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ELAZIĞ'da polis ekipleri, karda mahsur kalan 5 kişi kurtardı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle Palu- Alacakaya yolunda dün akşam saatlerinde devriye attı. Yolun 5'nci kilometresinde zinciri kırılıp kar ve tipi nedeniyle araç içinde mahsur kalan sürücüyü gören ekipler, araçtan alarak ilçe merkezine götürdü. Aynı saatlerde Çekem mevkinde 4 kişinin araç içinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti. Otomobil içerisinde bekleyen 4 kişiyi çıkaran ekipler araca bindirerek ilçe merkezine getirdi. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.