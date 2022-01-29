KARDA MAHSUR KALAN YAVRU YABAN KEÇİSİ KURTARILDI - Haberler
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KARDA MAHSUR KALAN YAVRU YABAN KEÇİSİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARDA MAHSUR KALAN YAVRU YABAN KEÇİSİ KURTARILDI

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, karın içinde bitkin halde mahsur kalan yavru yaban keçisi, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerince kurtarıldı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, karın içinde bitkin halde mahsur kalan yavru yaban keçisi, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerince kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilere teslim edilen yaban keçisi, yapılan kontrollerin ardından Munzur Vadisi Milli Parkı'na bırakıldı.

Kırsal kesimlerde 2 metreyi aşan kar kalınlığı, son günlerde yiyecek bulmak için dağlardan inen koruma altındaki yaban keçilerinin yaşamını da etkiledi. Ovacık ilçesinde, Munzur Gözeleri bölgesinin üst tarafında kar içinde yürümekte zorluk çeken yavru yaban keçisi, MUDAK üyeleri tarafından fark edildi. Bölgeye giden ekipler, bitkin halde kardan mahsur kalan yaban keçisinin bulunduğu alana çıktı. Yeterince beslenemediği için bitkin düştüğü sanılan yaban keçisini kucağında taşıyan ekip, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilere teslim etti. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen ve sağlığının iyi olduğu belirtilen yaban keçisi, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda doğal ortamına bırakıldı.

KARDA MAHSUR KALAN YAVRU YABAN KEÇİSİ KURTARILDI

KARDA MAHSUR KALAN YAVRU YABAN KEÇİSİ KURTARILDI

KARDA MAHSUR KALAN YAVRU YABAN KEÇİSİ KURTARILDI

KARDA MAHSUR KALAN YAVRU YABAN KEÇİSİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Arama Kurtarma, Ovacık, Milli, Güncel, Haber

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