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Karda mahsur kalan yaşlı kadının yardımına AFAD yetişti

Karda mahsur kalan yaşlı kadının yardımına AFAD yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da karda mahsur kalan 94 yaşındaki kadının yardımına AFAD ekipleri yetişti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da karda mahsur kalan 94 yaşındaki kadının yardımına AFAD ekipleri yetişti.

Samsun'da kar yağışı dolayısıyla Atakum ilçesinin kırsam mahallesi olan Aksu Mahallesi Karagöl mevkisindeki evinde mahsur kalan 94 yaşındaki yaşlı kadının yardımına Samsun Afet ve Acil Durum (AFAD) Birlik Müdürlüğü ekipleri yetişti. Yaşlı kadını evinden alan AFAD ekipleri Atakum ilçe merkezindeki oğluna teslim etti. - SAMSUN

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Samsun'da karda mahsur kalan 94 yaşındaki kadının yardımına AFAD ekipleri yetişti.

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