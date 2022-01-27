KARDA MAHSUR KALAN YARALI ÇİFTÇİ, EVİNE İŞ MAKİNASIYLA ULAŞTIRDI

MALATYA'da, düşerek ayağını kıran çiftçi Aziz Dikici, evinin yakınlarına geldikten sonra yoğun kar yağışından dolayı yolda mahsur kaldı. Battalgazi Belediyesi'nin iş makinesinde çalışanlar, yaralı Dikici'yi sırtında taşıyarak evine ulaştırdı.

Şanlıkaya Mahallesi'nde yaşayan Aziz Dikici, yere düşmesiyle ayağını kırdı. Hastanede ayağı alçıya alınan Dikici, işlemleri bittikten evine gitmek istedi. Evine yakın bölgede yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan Aziz Dikici, Battalgazi Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye ulaşan ekipler Dikici'yi sırtına alarak iş makinasına taşıdı. Evine ulaştırılan çiftçi Aziz Dikici, ekiplere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.