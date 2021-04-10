Karda mahsur kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri yetişti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hafta sonu kısıtlamasını yayla evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar karda mahsur kaldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hafta sonu kısıtlamasını yayla evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar karda mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına belediye ekipleri yetişti ve kapanan yolları ulaşıma açtı.

Torosların yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok yol kapandı. Pandemi nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yaylalarında geçirmek isteyen vatandaşlar kar yağışından olumsuz etkilendi. Kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara kurtarma ekipleri ulaştı. Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küstülü, Tapureli, Alibeyli, Kızılen ve Sarıkaya mahallerinde kapanan yolları açtı. Karda mahsur kalan vatandaşlar yardıma gelen ekiplere teşekkür etti.Öte yandan ekipler çalışmalarını bölgede aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER