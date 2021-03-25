NİĞDE Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
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NİĞDE Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
NİĞDE Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldıNİĞDE'de kar ve tipi nedeniyle arazi aracında mahsur kalan Osman Çöl, ekipler tarafından kurtarıldı.

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Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Taksiyi kapısını tutarak durdurmaya çalıştı, yolcu son anda kurtuldu

Karda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

NİĞDE'de kar ve tipi nedeniyle arazi aracında mahsur kalan Osman Çöl, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çamardı ilçesine bağlı Celaler Köyü'nde arazi aracıyla ilerleyen Osman Çöl, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Çöl, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD ekiplerinin yardımıyla Çöl'e ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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