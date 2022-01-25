Karda mahsur kalan tırlar iş makineleriyle kurtarılıyor - Haberler
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Karda mahsur kalan tırlar iş makineleriyle kurtarılıyor

Karda mahsur kalan tırlar iş makineleriyle kurtarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışı sonrasında D-100 Karayolu'nun Çatalca bölümünde mahsur kalan tırlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarılıyor.

KIRKLARELİ (İHA) - İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışı sonrasında D-100 Karayolu'nun Çatalca bölümünde mahsur kalan tırlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarılıyor. Kara saplanan tonlarca ağırlığındaki araçlar, iş makinelerine bağlanan halatlarla çekiliyor.

İstanbul'da son yıllarda meydana gelen aşırı kar yağışı sonrasında yollarda mahsur kalan araçlar çok sayıda ekip tarafından kurtarılmaya çalışılıyor. Birçok bölgeden İstanbul'a desteğe gidilirken, desteğe gidenler arasında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden gönderilen iş makineleri de yer aldı. İş makineleri yolda mahsur kalan tonlarca ağırlığındaki araçları halat yardımıyla büyük bir uğraş sonucu saplandıkları kardan çıkarıyor. - KIRKLARELİ

Karda mahsur kalan tırlar iş makineleriyle kurtarılıyor

Karda mahsur kalan tırlar iş makineleriyle kurtarılıyor

Karda mahsur kalan tırlar iş makineleriyle kurtarılıyor

Karda mahsur kalan tırlar iş makineleriyle kurtarılıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

D-100 Karayolu, Kırklareli, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Haber

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