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Karda mahsur kalan tekstil işçileri kurtarıldı

Karda mahsur kalan tekstil işçileri kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bitlis'te tekstil işçilerini taşıyan minibüs karda mahsur kalınca imdadına il özel idaresi ekipleri yetişti.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te tekstil işçilerini taşıyan minibüs karda mahsur kalınca imdadına il özel idaresi ekipleri yetişti.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Doğruyol köyünün Çadırlı mezrası yolunda karla mücadele çalışması yürütün ekiplerin karda mahsur kalan bir minibüsü fark ettiği belirtildi. Araç içinde bulunan tekstil işçileri mahsur kaldıkları yerden il özel idarenin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. - BİTLİS

Karda mahsur kalan tekstil işçileri kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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