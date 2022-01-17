Karda mahsur kalan öğrencilerin imdadına belediye ekipleri yetişti - Haberler
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Karda mahsur kalan öğrencilerin imdadına belediye ekipleri yetişti

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan, içinde öğrencilerin bulunduğu servis aracı belediye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan, içinde öğrencilerin bulunduğu servis aracı belediye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçede öğrencileri taşıyan İlyas Toksoy yönetimindeki servis aracı, Görüşlü Mahallesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle kara saplandı.

Araçta üşüyen öğrenciler, mahalledeki evlere sığındı, Toksoy da belediye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri 4 saat süren çalışma sonucu yolu açarak servisi bulunduğu yerden çıkardı.

Erciş Belediyesi iş makinesi operatörü Zülfikar Uçan, ihbar sonucu öğrenci servisinin kurtarılması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Çalışma sürerken öğrencilerin yakındaki bir köye sığındığını anlatan Uçan, "Çok şükür 4 saat süren çalışma sonucu aracı bulunduğu yerden çıkardık. Allah devletimize zeval vermesin. Belediye olarak 24 saat ihbarlara yetişmeye çalışıyoruz." dedi.

Sürücü Toksoy da "Servisimiz kara saplandı. Öğrencilerimizi okula götüremedik. Belediye ekipleri yardımımıza yetişti. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yolu kar nedeniyle kapanan Topraklı Mahallesi mezrasında rahatsızlanan kalp hastası Aslan Yaşlı (80), ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Karda mahsur kalan öğrencilerin imdadına belediye ekipleri yetişti

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AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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