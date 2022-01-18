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Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karda mahsur kalan öğrenci servisi Turgutlu Belediyesine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karda mahsur kalan öğrenci servisi Turgutlu Belediyesine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle de bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken ilçeye bağlı Baktırlı Mahallesi'nde yolda kalan öğrenci servisi Turgutlu Belediyesine ait iş makinası tarafından kurtarıldı. Yolu temizleyen araçlar öğrenci servisinin yola devam etmesini sağlarken belediyeye ait araçlar kapanan yolları açmaya devam ediyor. - MANİSA

Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

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Turgutlu, Manisa, kar, 3. Sayfa, Haber

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