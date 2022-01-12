Karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi saplandığı yerden kurtarıldı.
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi saplandığı yerden kurtarıldı.
İlçeye bağlı Hasköy Mahallesi'nde bir öğrenci servisi karda saplanarak yolda mahsur kaldı. Servis şoförünün haber vermesi üzerine araç, belediye iş makinelerinin yardımıyla servis saplandığı yerden çıkartıldı.
Ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. - TEKİRDAĞ
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