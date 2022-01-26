Karda mahsur kalan hastanın imdadına Yalova Belediyesi yetişti - Haberler
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Karda mahsur kalan hastanın imdadına Yalova Belediyesi yetişti

Karda mahsur kalan hastanın imdadına Yalova Belediyesi yetişti

- Karda mahsur kalan hastanın imdadına Yalova Belediyesi yetişti Yalova Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle hastanede tedaviye gidemeyen hastanın yardım etti.

YALOVA (İHA) - - Karda mahsur kalan hastanın imdadına Yalova Belediyesi yetişti

YALOVA - Yalova Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle hastanede tedaviye gidemeyen hastanın yardım etti. Ekipler, hastayı kalça kemiği kırığı tedavisinin devamı için Yalova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Paşakent Mahallesi'nde ikamet eden ve geçirmiş olduğu kaza sonrası kalça kemiğini kıran ve tedavisinin devamı için Yalova Devlet Hastanesine gitmesi gereken Hakan Engin, Yalova Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 4 çekerli itfaiye aracı ile hastayı evinden alarak Yalova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ekipler, tedavi sonrasın hastayı yeniden evine götürdü.

Yalova Belediyesi personellerine teşekkür eden Engin, "Rahatsızlığımdan dolayı hastaneye gitmek zorundaydım. Hava muhalefetinden dolayı evimden çıkamadım. Arabam da karlar altında kalmıştı. Yalova Belediyesini arayarak yardım istedim. Sağ olsun onlarda talebimi geri çevirmediler. İtfaiye Müdürlüğüne ait olan araçla evimden alarak beni randevuma götürdüler. Belediyemize ve personellerine teşekkür ediyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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