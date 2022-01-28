Karda mahsur kalan hasta üç saatlik uğraş sonucu kurtarıldı - Haberler
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Karda mahsur kalan hasta üç saatlik uğraş sonucu kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı, Burak Can Tokyürek - Sağlık
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Karda mahsur kalan hasta üç saatlik uğraş sonucu kurtarıldı Karla kaplı mahalleye ulaşabilmek için devreye paletli ambulans girdi Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede oturan 81 yaşındaki hastanın imdadına paletli ambulans yetişti.

HENDEK, SAKARYA (İHA) - Karda mahsur kalan hasta üç saatlik uğraş sonucu kurtarıldı

Karla kaplı mahalleye ulaşabilmek için devreye paletli ambulans girdi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede oturan 81 yaşındaki hastanın imdadına paletli ambulans yetişti. Hasta, 3 saatlik çalışma neticesinde bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Beylice Mahallesi'nin yolu kar yağışı neticesinde kapandı. Mahallede yaşayan 81 yaşındaki Halit Torun isimli vatandaş düşme neticesinde kafasını çarparak fenalaştı. Torun'un yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Belirlenen bölgenin yollarının karla kaplı olması sebebi ile ambulans ve paletli ambulans olay yerine doğru yönlendirildi. Kar küreme aracı ile birlikte olay yerine varan paletli ambulans yardımı ile hastaya ulaşıldı. Üç saat süren kurtarma operasyonu neticesinde hasta, paletli ambulans ile yolun açık olduğu alanda bekleyen 112 acil yardım ambulansına ulaştırıldı.

Karda mahsur kalan hasta üç saatlik uğraş sonucu kurtarıldı

Karda mahsur kalan hasta üç saatlik uğraş sonucu kurtarıldı

Karda mahsur kalan hasta üç saatlik uğraş sonucu kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Sağlık

Ambulans, Sakarya, Hendek, kar, Sağlık, Haber

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