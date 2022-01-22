Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı - Haberler
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Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı

Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü kırsalında karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

ŞİRVAN, SİİRT (İHA) - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü kırsalında karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanları ile kardan ötürü mahsur kaldıkları ihbarını değerlendiren İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yaklaşık 3 saat süren yol açma çalışmasında çoban ve hayvanlara ulaştı. Ormanlı köyünde yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada küçükbaş hayvanlarını ile beraber kardan ötürü mahsur kaldığını açıklayan çoban Şemsettin Akyıldız, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür ettiğini söyledi. Akyıldız, "Mezramıza yağan aşırı kar bizi ve sürülerimizi mahsur etti. Yem konusunda sıkıntı çekiyorduk koyunlarımızı köye geri götürmek gerekirdi, ancak kardan ötürü bir adım bile ilerleyemedik. Yaşadığımız sıkıntıyı İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdik. Ekipler gerek köy yolumuzu ve gerekse mezranın yolunu açarak bizleri ve sürümüzü kurtardı. Şu an güvenli bir şekilde hayvanlarımızı ahırlara yerleştiriyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - SİİRT

Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı

Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı

Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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